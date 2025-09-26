Manisa 26 Eylül Cuma hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 26 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 30°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 16°C civarında olacak. Bu sıcaklık, dışarıda vakit geçirenler için uygun koşullar sunuyor.

Hafta sonu boyunca hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 27 Eylül Cumartesi günü kısmen güneşli, 28 Eylül Pazar günü ise çoğunlukla güneşli bir hava görülmesi öngörülüyor. Sıcaklıklar gündüz saatlerinde 26-28°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 12-14°C civarında olacak.

Pazartesi ve Salı günlerinde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları yüksek olacağından, özellikle yaşlılar ve çocuklar için sağlık riskleri artabilir. Bu nedenle dışarı çıkarken dikkatli olunmalıdır. Günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek faydalı olacaktır.

Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde koruyucu kremler kullanmak gerekir. Ayrıca şapka takmak cilt koruması açısından iyi bir yöntemdir. Evde kalmak gerektiğinde serin ortamlarda vakit geçirmek önemlidir. Klima veya vantilatör kullanmak rahatlama sağlar.

Sıcak hava dalgaları, kalp ve solunum rahatsızlıkları olan kişiler için risk oluşturabilir. Sağlık durumu hassas olan kişilerin dikkatli olmaları önerilir. Gerekirse bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir. Yaşlılar ve çocuklar sıcak havalarda daha fazla korunmalıdır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir. Buna göre planlamalar yapılmalıdır. Olası olumsuz etkileri en aza indirmek için dikkatli olmak gerekmektedir.