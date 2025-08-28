Manisa 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 32°C, gece ise 20°C civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 26°C, nem oranı %52. Rüzgar hızı 15 km/saat, doğu yönünden esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde sürmesi bekleniyor. 29 Ağustos Cuma günü sabah 32°C, gece 20°C olacağı öngörülüyor. 30 Ağustos Cumartesi günü ise sabah 31°C, gece 19°C civarında sıcaklık bekleniyor.

Bu sıcak hava koşulları, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde bunaltıcı olabilir. Dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek önemlidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığını korur. Sıcak havanın etkisini azaltmak için serin ortamlarda bulunmak gerekir. Bu önlemler, sıcak havanın olumsuz etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C ve en yüksek sıcaklıklar 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sıcak havanın zararlarından korunmak için gerekli önlemleri almaları önemlidir.