Manisa 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu hafif yağmurlu olacak. İşte detaylar...

Manisa'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık 16°C civarında ölçülecek. Öğle saatlerinde sıcaklık 23°C'ye yükselecek. Bu süreçte hafif yağmurlu hava hakim kalacak. Akşam saatlerinde hava sıcaklığı 21°C civarında olacak. Hava bulutlu ve hafif yağmurlu görünümde olacak. Gece saatlerinde sıcaklık tekrar 16°C'ye düşecek. Bulutlu bir hava durumu devam edecek. Rüzgar kuzeybatı yönünden esecek. Hızı saatte 8-13 km arasında değişecek. Nem oranı sabah %77, gündüz %55 olacak. Akşam nem oranı %62 civarında. Gece saatlerinde ise nem %80'e yükselecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 26°C civarında olacak. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 20°C'ye düşmesi öngörülüyor. Bu dönemde hava genellikle ılıman ve keyifli olacak.

Hava koşullarının ılıman ve keyifli olması açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, sabah ve akşam saatlerinde hafif yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları daha düşük olabiliyor. Kat kat giyinerek vücut ısınızı korumanızda yarar var. Gündüz saatlerinde hava daha sıcak olacak. Hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih etmek rahatlık sağlayacaktır.

