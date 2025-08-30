Manisa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününün hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 31°C, gece ise 19°C civarında seyredilecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 35°C düzeyinde olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Fakat aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Serin ortamlarda bulunmak da sıcak havanın etkisini azaltır. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkili kullanmak, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C, en yüksek sıcaklıklar ise 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sıcak havanın zararlarından korunmak için gerekli önlemleri alması önemlidir.