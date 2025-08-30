HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününün hava durumu sıcak ve güneşli olacak.

Manisa 30 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Manisa'da 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününün hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 31°C, gece ise 19°C civarında seyredilecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 31 Ağustos Pazar günü sıcaklıkların 37°C'ye ulaşması bekleniyor. 1 Eylül Pazartesi günü ise sıcaklık 35°C düzeyinde olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygundur. Fakat aşırı sıcaklıklar insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Günün en sıcak saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek, hafif ve açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak cilt sağlığını korur. Serin ortamlarda bulunmak da sıcak havanın etkisini azaltır. Tarım alanlarında sulama sistemlerini etkili kullanmak, bitkilerin su ihtiyacını düzenli olarak kontrol etmek gereklidir.

Manisa'da Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar 24.5°C, en düşük sıcaklıklar 18.8°C, en yüksek sıcaklıklar ise 30.9°C civarındadır. Bu durum, bölgenin yaz aylarında genellikle sıcak ve kuru bir iklime sahip olduğunu göstermektedir. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Vatandaşların sıcak havanın zararlarından korunmak için gerekli önlemleri alması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybettiBağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti
Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

F.Bahçe'de çok sürpriz isim! Liste 4'e düştü, Ali Koç her an açıklayabilir

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

Atatürk'ün hiç gün yüzüne çıkmamış görüntüleri! Bakan Ersoy paylaştı

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.