HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa 30 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Ekim itibarıyla hava durumu ılımandır ve sıcaklık gün içinde 22°C'ye kadar çıkacaktır. Gece sıcaklıkları ise 8°C civarında kalacaktır. Yüksek nem oranı %79 seviyesinde seyredecek. 31 Ekim'den itibaren güneşli günler bekleniyor. Bu süreçte dışarıda vakit geçirenlerin uygun kıyafetler giymesi önemlidir. Ayrıca, bol su içmek sağlık açısından faydalıdır. Rüzgar hızı ise düşük seyredecektir. İşte detaylar...

Manisa 30 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar gün boyunca artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8°C civarına düşecektir. Bu dönemde serin bir hava bekleniyor. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı ise 18:08'dir.

31 Ekim Cuma günü hava durumu yüksek bulutlar arasında güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarına düşecek. 1 Kasım Cumartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C şeklinde öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının 10°C olması bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması faydalıdır. Nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle, bol su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygundur.

Manisa'da 30 Ekim'den itibaren hava koşulları ılımandır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüzleri güneşten korunmak için önlemler alınmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktıAli Erbaş'a hakaretten yargılanıyordu! Karar çıktı
Babasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyorBabasından kalan 85 yıllık makine ile yarım asırdır ayakkabı tamir ediyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.