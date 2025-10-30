Manisa 30 Ekim Perşembe hava durumu! Manisa'da hava durumu nasıl olacak?

Manisa'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu ılımandır. Sıcaklıklar gün boyunca artan bulutlarla birlikte 22°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 8°C civarına düşecektir. Bu dönemde serin bir hava bekleniyor. Nem oranı %79 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı ise 5.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:32'dir. Gün batımı ise 18:08'dir.

31 Ekim Cuma günü hava durumu yüksek bulutlar arasında güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarına düşecek. 1 Kasım Cumartesi günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz sıcaklıkları 22°C şeklinde öngörülüyor. Gece sıcaklıklarının 10°C olması bekleniyor. 2 Kasım Pazar günü ise kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 10°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli geçecektir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecektir. Özellikle bu saatlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanılması faydalıdır. Nem oranı yüksek olabilir. Bu nedenle, bol su içmek vücudun su dengesini korumaya yardımcı olacaktır. Düşük rüzgar hızı açık hava etkinlikleri için uygundur.

Manisa'da 30 Ekim'den itibaren hava koşulları ılımandır. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Gündüzleri güneşten korunmak için önlemler alınmalıdır.