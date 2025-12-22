Manisa'da çıkan yangında 1 ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgilere göre, Ahmetli Mahallesi’nde Ahmet Yeşil’e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kula Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 katlı müstakil ev tamamen yanarken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.