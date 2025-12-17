Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke’nin yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Kaynak: DHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır