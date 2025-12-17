HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor

MANİSA'nın Gördes ilçesinde bir evde çıkan, bitişikteki 3 eve daha sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının başladığı evin sahibi Türkan Büke'ye (60) ulaşılamadığı belirtilirken, ekipler arama çalışması başlattı.

Manisa'da evi yanan kadına ulaşılamıyor

Gördes ilçesi Evciler Mahallesi'nde Türkan Büke’nin yaşadığı tek katlı evde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bitişikteki 3 eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Türkan Büke'ye ulaşılamadığı belirtilirken, Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleri eşliğinde arama çalışması başlatıldı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklamaSivas'ta 3,5 milyar TL'lik tefecilik operasyonu: 3 tutuklama
3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü3 yıllık eşi Sevgi'yi bıçaklayarak öldürdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da baba ve kızı ölü bulunmuşlardı! Gerçek ortaya çıktı

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Yeni avukatı dikkat çekti! Polat çiftini de savunmuştu

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Icardi buna çok kızacak! İşte Galatasaray'ın sunduğu yeni sözleşme

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadesi ortaya çıktı! "Annem camlardan korkar"

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Asgari ücret için masaya gelecek rakamı açıkladı

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

Yeni hızlı tren geliyor! 80 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.