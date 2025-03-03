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Manisa'da feci kaza! Et yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.03.2025 15:19
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Manisa'nın Akhisar'ın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, refüjdeki demir bariyerlere çarparak devrildi. Kazada tırın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'da feci kaza! Et yüklü tır bariyerlere çarparak devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Çobanhasan Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

ET YÜKLÜ TIR SÜRÜCÜSÜ HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Özcan Türker (37) yönetimindeki 34 SE 6076 plakalı et yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonrası tırın kupası ağır hasar alırken, sürücü Özcan Türker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Akhisar kaza
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