Manisa’da hurda ve sahipsiz araçlar MKE’ye sevk edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görüntü kirliliği oluşturan, trafik akışını engelleyen ve güvenlik riski taşıyan sahipsiz hurda araçlara yönelik tahliye çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen çalışma kapsamında toplanan araçlar, geri dönüşüm işlemleri için İzmir Aliağa’daki Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) sevk edildi.

Özellikle Küçük Sanayi Sitesi ve kamuya açık alanlarda uzun süredir atıl durumda bekleyen araçlara yönelik titiz bir denetim gerçekleştirildi. Araç sahiplerine tanınan 60 günlük yasal sürenin dolmasının ardından çevre ve halk sağlığını tehdit eden araçlar tek tek tespit edilerek çekiciler vasıtasıyla bulundukları noktalardan kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan ve esnaftan gelen talepler doğrultusunda denetimlerin il genelinde kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

SAHİPSİZ VE HURDA ARAÇLAR DÖNÜŞÜME GİRDİ

Çalışmaların kent estetiği ve güvenliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Şehrimizde kötü görüntüye neden olan, sokaklarımızda güvenlik riski oluşturan hurda ve sahipsiz araçları topluyoruz. Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli bir şekilde yürüttüğümüz bu operasyonla atıl durumdaki araçları MKE’ye ulaştırdık. Temel amacımız hem trafik akışını rahatlatmak hem de sanayi sitemiz başta olmak üzere şehrimizi çok daha temiz ve düzenli bir hale getirmektir" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

