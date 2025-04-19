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Manisa'da kan donduran olay! Çıplak halde kovaladı, sokak ortasında karısını öldürüp çocuğunu yaraladı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıplak halde kovaladığı eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren adam 8 yaşındaki kızını da yaraladı. Şahıs olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırmaya çalışınca polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaşanan dehşet anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Dehşete düşüren olay, 18 Nisan’ı 19 Nisan’a bağlayan gece saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi Baltacı Mahmut Yolunda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu aldığı belirtilen Fırat Aslan eşi Şenaye Aslan ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Evden 8 yaşındaki kızı D.A. ile Turan Mahallesi Geyik sokak üzerinden kaçan eşi Şenaye Aslan'ı takip eden Fırat Aslan, Turan Mahallesi Baltacı Mahmut yolu üzerinde yakaladığı eşini çocuğunun yanında defalarca bıçakladı.

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ÇOCUĞUNU DA BIÇAKLADI, ÇIPLAK HALDE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Çocuğu D.A.'yı da bıçaklayan cani baba olay yerinden çıplak halde kaçmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi.

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BACAĞINDAN VURULARAK DURDURULDU

Kaçmaya çalışan Fırat Aslan polisin tüm uyarılarına rağmen elindeki bıçakla ekiplere saldırı girişimde bulundu.

Uyarı amacıyla önce havaya ateş eden polis ekipleri Fırat Aslan'ın saldırmaya devam etmesi üzerine bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şenaye Aslan ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şenaye Aslan hayatını kaybederken 8 yaşındaki kızı D.A.'nın tedavisine devam edildiği, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan yaşanan korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA-DHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Manisa
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