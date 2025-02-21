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  4. Manisa'da korkunç intihar! Benzin istasyonunda kafasına pompalı tüfekle ateş etti... "Donup kaldık, kimse ne yapacağını bilemedi"

Manisa'da korkunç intihar! Benzin istasyonunda kafasına pompalı tüfekle ateş etti... "Donup kaldık, kimse ne yapacağını bilemedi"

21.02.2025 11:13
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21.02.2025 11:13
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Manisa'da kimliği bilinmeyen bir kişi benzin almak için benzin istasyonuna geldi. Herkes gibi sıraya giren şahıs daha sonra aracından inerek arabasının bagajındaki pompalı tüfeği çıkarttı. Tüfeği başına dayayan şahıs tetiğe bastı ve oracıkta yere yığıldı. Korkunç olay güvenlik kamerasına yansırken, olaya şahit olan bir kişi "Biz daha ne olduğunu anlamadan kendini vurdu. Her şey saniyeler içinde oldu. O an donup kaldık, kimse ne yapacağını bilemedi" dedi.

Olay, Manisa'nın merkez ilçelerinden birinde, sabah saatlerinde yaşandı. Görgü tanıklarının aktardıklarına göre benzin istasyonuna gelen şahıs diğer vatandaşlar gibi sıraya girdi ve beklemeye başladı.

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POMPALI TÜFEKLE KAFASINA ATEŞ ETTİ

Sırada beklerken bir süre sonra aracından inen şahıs arabanın bagajını açtı. Burada bulunan pompalı tüfeği eline alan adam herkesin gözü önünde silahı başına dayadı ve tetiğe bastı.

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"DONUP KALDIK, KİMSE NE YAPACAĞINI BİLEMEDİ"

O sırada olaya şahit olan çalışanlar ve müşteriler büyük bir panik yaşadı. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan bir görgü tanığı, "Adam sıradaydı, hepimiz gibi bekliyordu. Hiç kimse ondan şüphelenmedi. Sonra birden aracının bagajını açtı ve eline tüfeği aldı. Biz daha ne olduğunu anlamadan kendini vurdu. Her şey saniyeler içinde oldu. O an donup kaldık, kimse ne yapacağını bilemedi" dedi.

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Öte yandan korkunç olayın görüntüleri anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Manisa
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