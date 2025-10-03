Manisa'da kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hazırlıklı olun!

Manisa, Ekim ayının ilk günlerinde değişken bir hava durumuyla karşı karşıya. Meteoroloji uzmanları, Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisinin Perşembe gününe kadar süreceğini, ardından Orta Akdeniz üzerinden yeni bir yağışlı sistemin Türkiye'ye giriş yapacağını duyurdu. Bu yağışlı sistemin özellikle Ege Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, Ege ve Akdeniz kıyıları için çok kuvvetli yağış ve su baskınları olabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

Manisa'da 1 Ekim Çarşamba ve 2 Ekim Perşembe günleri parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak 3 Ekim Cuma günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 17 ile 23 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 4 Ekim Cumartesi günü ise yağışların devam edeceği ve gün boyu sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü ise havanın tekrar parçalı bulutlu olması ve sıcaklıkların 14 ile 23 derece arasında değişmesi bekleniyor.

YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Manisa'da şu an (03 Ekim Cuma 07:30) orta kuvvetli yağmur etkili oluyor. Nem oranı %88, hissedilen sıcaklık 15 derece. Basınç 1006 hPa, rüzgar hızı ise 13 km/s olarak ölçülüyor. Görüş mesafesi 10 km olarak belirtilirken, gün doğumu 07:07 ve gün batımı 18:48 olarak kaydedildi.

Manisalı vatandaşların, özellikle Cuma ve Cumartesi günleri etkili olacak kuvvetli sağanak yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, su baskınları ve olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı bulunmaları önem taşıyor. Meteoroloji yetkilileri, hava durumu tahminlerini takip etmeyi ve gerekli önlemleri almayı tavsiye ediyor.