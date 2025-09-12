Manisa'da okul servislerine özel trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması Timleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı.

Bu kapsamda okul servislerine yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

08-12 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 234 okul servisi kontrol edildi.

Denetimlerde 234 sürücü, 1611 öğrenc ve 7 okul servis görevlisi olmak üzere 1852 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve servis araçlarında inme-binme kuralları konularında bilgi verildi.

Sürücülere ve öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin amacının öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ayrıca, olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve kamu düzenini korumak hedeflendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetimlerin eğitim yılı boyunca devam edeceğini açıkladı.