HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da okul servislerine özel trafik denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, okul servislerine özel trafik denetimi yaptı. Bu denetimlerin amacının öğrencilerin güvenliğini sağlamak olduğu belirtildi.

Manisa'da okul servislerine özel trafik denetimi
İHA

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Trafik Jandarması Timleri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başladı.

Bu kapsamda okul servislerine yönelik özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

08-12 Eylül 2025 tarihleri arasında toplam 234 okul servisi kontrol edildi.

Denetimlerde 234 sürücü, 1611 öğrenc ve 7 okul servis görevlisi olmak üzere 1852 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Temel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve servis araçlarında inme-binme kuralları konularında bilgi verildi.

Sürücülere ve öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin amacının öğrencilerin güvenli yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ayrıca, olabilecek trafik kazalarının önüne geçmek ve kamu düzenini korumak hedeflendi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, benzer denetimlerin eğitim yılı boyunca devam edeceğini açıkladı.

Manisa da okul servislerine özel trafik denetimi 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü! 3 yaşındaki Eymen Asaf sallanmak isterken asılı kalıp öldü!
Aydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklamaAydın’da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
okul servisi eğitim güvenlik jandarma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

Boğaz köprüleri satılıyor mu? İddialar sonrası DDM'den açıklama

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

İki otomobil devi karşı karşıya! Stellantis, BYD'yi çileden çıkarttı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

'Sahte diploma' davasında aylık gelirini açıkladı

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

Görgü tanığı bırakmamak için 5 yaşındaki kardeşini de öldürdü

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

İtirafçı oldu: "Paralar depoda"

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.