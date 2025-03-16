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Manisa’da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

16.03.2025 20:40
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Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen orman yangınında alevler rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar alan zarar gördü.

Manisa’da orman yangını: 1 hektar alan zarar gördü

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

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ALEVLER KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Saruhanlı ilçesi Apak Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgâr nedeniyle alevler kısa sürede büyürken, yangın ekiplerin karadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Manisa
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