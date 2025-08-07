Manisa'da oto tamirhanesinde patlama: 2 kişi ölümden döndü

Manisa'nın Salihli ilçesinde sanayi sitesindeki oto tamirhanesinde O.E.D. ve S.Ö., otomobillerin altının kontrol edildiği kanalda çalıştıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada O.E.D. ve S.Ö.'nün çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Yaralılar ilçedeki özel hastaneye gitti.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Buradaki ilk müdahalenin ardından 2 yaralı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.