Manisa'da otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Nuri Ö. (78) idaresindeki 06 GIY 01 plakalı otomobil, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

KAZADA YARALANAN KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Nezihe Ö. (73) hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis Ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, İzmir-Ankara D300 karayolu İzmir istikametine bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılması ile seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

