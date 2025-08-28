HABER

Manisa’da otoyolda uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde gerçekleştirdikleri denetim sırasında durdurdukları bir araçta 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirdi.

Manisa’da otoyolda uyuşturucu operasyonu

Manisa jandarması otoyolda durdurduğu araçta 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda durdurulan bir araçta yapılan aramada 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos 2025 tarihinde sürücülüğünü A.S. isimli şahsın yaptığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yüksek olan 8 bin 740 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli A.S. gözaltına alındı.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

