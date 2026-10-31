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Manisa’da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Tolga Başaran (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa’da TIR'la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ergenekon Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Erhan Y. (56) yönetimindeki 20 ATE 857 plakalı TIR ile Tolga Başaran idaresindeki 45 ACU 399 plakalı motosiklet çarpıştı.

Manisa’da TIR la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 1

MANİSA'DAKİ KAZADA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Manisa’da TIR la çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 2

Genç sürücünün cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa motosiklet kazası
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