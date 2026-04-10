HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Manisa'da uyuşturucu operasyonu!

Manisa'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 8 milyon lira olan 2 kilo 160 gram taş kokain ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Yunusemre ilçesinde E.A. (27), O.A. (40) ve G.B. (37) isimli şüphelilerin İzmir’den Manisa’ya periyodik olarak yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek satışa sundukları tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, uyuşturucu maddeleri İzmir’in Menemen ilçesinde depo şeklinde kullandıkları bir evden temin ettiklerini belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir ve Manisa’da belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

2 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Aramalarda 2 kilo 160 gram ağırlığında, piyasa değerinin ise yaklaşık 8 milyon TL olduğu değerlendirilen taş kokain, 56 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, paketleme amacıyla kullanılan 34 adet kilitli poşet , suçtan elde edildiği düşünülen 128 bin TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve O.A. mahkemece tutuklandı. G.B’nin işlemleri ise sürüdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.