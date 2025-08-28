Manisa'da uyuşturucu operasyonu! 4 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi’nde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Operasyon kapsamında Menderes ve Yeni Mahalle’de belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

PEÇETEYE EMDİRİLMİŞ

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 27 adet 0,3 cm-1,5 cm ebatlarında A4/peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. (25), A.G. (17), G.Ö. (18) ve Ş.Ö. (38) isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır