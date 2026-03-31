Manisa'da vahşet! Gece yarısı silahla geldi, boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini katletti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ö.C. (28) gece yarısı boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı baba evine gitti. Ö.C. burada eşi ile eşinin annesi, babası ve 13 yaşındaki kardeşini silahla başlarından vurarak acımadan katletti. Bir aileyi yok eden katil kendi babasının evinde gözaltına alındı. İşte korkunç olayın detayları...

Alınan bilgiye göre, Ö.C. (28), sabaha karşı 04.00 sıralarında boşanma aşamasındaki eşinin Kabaçınar Mahallesi'ndeki babasının evine gitti.

TÜM AİLEYİ KATLETTİ

Ö.C burada eşi S.N.C. (20), annesi F.G. (41), kayınbiraderi Y.C.G. (13) ve kayınpederi M.G'yi (51) silahla öldüren zanlı olay yerinden kaçtı.

KOMŞULAR SİLAH SESİNİ DUYUNCA EKİPLERİ ARADI

Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BABASININ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Ö.C'yi babasının Yunusdere Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNE 1 AYLIK KORUMA TEDBİR KARARI UYGULANMIŞ

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, zanlıyla ilgili Turgutlu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakaret suçundan devam eden kovuşturmanın bulunduğu, 14 Ocak ile 14 Şubat tarihleri arasında da boşanma aşamasındaki eşine 1 aylık koruma tedbir kararı uygulandığı belirlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

