HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava serin ve yağmurlu olacak. Sıcaklık 8 ile 13 derece arasında değişecek. Yüksek nem oranı ve rüzgar hızı 9 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde, hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat'ta güneşli bir hava bekleniyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemli.

Manisa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Manisa'da hava yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmanızı önleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü, yağmurun yerini güneşli bir hava alması bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü, hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir önlemdir. Hava koşullarını düzenli takip etmek gerektiğini unutmamalısınız. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.