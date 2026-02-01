Manisa Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Manisa'da hava yağmurlu ve serin geçecek. Gün boyunca sıcaklıklar 8 ile 13 derece arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 9 km/s civarında seyredecek. Dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da ıslanmanızı önleyecektir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü, yağmurun yerini güneşli bir hava alması bekleniyor. Sıcaklıklar 1 ile 12 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü, hava daha da ısınacak. Sıcaklıklar 2 ile 11 derece arasında olacak. Güneşli bir gün yaşanması öngörülüyor. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklıklar 6 ile 14 derece arasında seyredecek. Hava çok bulutlu olacak.

Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük olacaktır. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak da iyi bir önlemdir. Hava koşullarını düzenli takip etmek gerektiğini unutmamalısınız. Planlarınızı buna göre yapmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltır.