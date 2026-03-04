Manisa Hava Durumu! 04 Mart Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mart 2026 Çarşamba günü, Manisa'da hava açık ve güneşli. Gündüz sıcaklıkları 17 ile 18 derece arasında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 ile 3 derece düşecek. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise 3.6 km/saat civarında ölçülecek. Gün doğumu saati 07:20. Gün batımı saati 18:29 olarak öngörülüyor.

Perşembe günü, 5 Mart 2026, gündüz sıcaklıkları 16 ile 17 derece arasında olacak. Gece sıcaklığı 2 ile 3 derece civarında seyredecek. Cuma günü, 6 Mart 2026, gündüz sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselecek. Gece sıcaklığı ise 4 derece civarında olacak. Cumartesi günü, 7 Mart 2026, daha serin bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 1 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava genellikle açık ve güneşli kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşecek. Bu nedenle uygun kıyafetler seçmeniz faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Rüzgar hızı düşük seviyelerde kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunmaktadır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava ılıman ve açık olacaktır. Gündüzleri açık hava etkinlikleri için ideal koşullar oluşacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düştüğünü unutmadan planlarınızı yapmanızda fayda var.