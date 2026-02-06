HABER

Manisa Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 6 Şubat 2026 Cuma günü parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklık 16 derece, gece ise 11 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesindedir. Hafif yağmur öngörülüyor, bu nedenle şemsiye almak faydalı olabilir. İlerleyen günlerde sıcaklık değişecek, 7 Şubat'ta 19 dereceye ulaşması bekleniyor. Hava durumu değişkenlik gösterecek, dışarı çıkmadan önce kontrol etmek önemli.

Enis Ekrem Ölüç

Manisa'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 16 derece civarında tahmin ediliyor. Gece sıcaklığı ise 11 derece civarında olacak. Nem oranı %79 seviyesinde. Rüzgar hızı 6.9 km/saat olarak öngörülüyor. Gün doğumu saati 08:08. Gün batımı saati 18:33 olarak hesaplandı.

Hava durumu hafif yağmurlu bir gün öngörüyor. Dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Uygun kıyafetler giymeniz de önerilir. Nem oranı yüksek olacak. Bu nedenle hassas bünyelerin dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

İlerleyen günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü, sıcaklığın 19 dereceye çıkması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. 8 Şubat Pazar günü, hava sıcaklığı 18 derece civarında olacak. Yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor. 9 Şubat Pazartesi günü ise sıcaklığın 16 derece olması tahmin ediliyor. Çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava koşullarının değişken olacağını göz önünde bulundurun. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar ve kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarlı günlerde sağlam bir şemsiye kullanmak da faydalı olacaktır.

Gelecek günlerde Manisa'da hava durumu devamlı değişecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemlidir. Gerekli önlemleri almak, olumsuz durumlarla karşılaşmanızı engelleyebilir.

hava durumu Manisa
