Manisa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak bulutlu ve serin geçecek. Gündüz sıcaklık 13 derece, gece ise 6 dereceye düşecek. 9 Şubat'ta hava bulutlu ve sıcaklık 15 derece civarında olacak. 10 Şubat'ta kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına uygun giyinmek, su geçirmeyen ayakkabılar ve şemsiye bulundurmak önemli. Ani sıcaklık değişikliklerine karşı hazırlıklı olmak sağlık açısından kritik.

Manisa Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Manisa'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında. Gece ise sıcaklık 6 dereceye düşecek. Bu tarihlerde hafif yağışlar bekleniyor.

9 Şubat Pazartesi günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 15 derece civarında seyredecek. 10 Şubat Salı günü kısa süreli sağanak yağışlar yaşanacak. Bu günde sıcaklık yine 13 derece civarında kalacak.

11 Şubat Çarşamba günü ise sağanak yağış bekleniyor. Bunun yanı sıra hava sıcaklığı 15 derece civarında olacak.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli bir konu. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Şemsiye bulundurmak da faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu sağlık açısından da önemlidir.

