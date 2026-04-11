Manisa Hava Durumu! 11 Nisan Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 11 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. Sıcaklıklar 7 ile 16 derece arasında değişecek. Sabah ve akşam serinlik hissedilecek. Dışarı çıkarken uygun kıyafet seçimi önemli. Nem oranı %44 ile %81 arasında olacak. Bu, sabah saatlerinde yoğun bir nem hissi yaratabilir. Rüzgar hafif şiddette esecek. Hızı yaklaşık 4 km/saat olacak. Kuvvetli rüzgar kaynaklı olumsuzluk beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. 12 Nisan Pazar günü en düşük sıcaklık 11 derece, en yüksek 27 derece civarında olacak. 13 Nisan Pazartesi günü en düşük 14 derece, en yüksek 27 derece olarak tahmin ediliyor. 14 Nisan Salı günü en düşük sıcaklık 13 derece, en yüksek sıcaklık 24 derece bekleniyor. 15 Nisan Çarşamba günü en düşük 14 derece, en yüksek 25 derece civarında olacak. 16 Nisan Perşembe günü ise en düşük 14 derece, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak öngörülüyor.

Bu dönemde sıcaklıklar artacak. Sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Katları gerektiğinde çıkarmak veya giymek mümkündür. Sabah saatlerinde yüksek nem oranına dikkat etmek önemli. Uygun kıyafetler tercih etmek bu duruma karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olur. Rüzgar hafif esecek. Rüzgar kaynaklı olumsuzluklar beklenmiyor. Hava sıcaklıklarındaki artışa bağlı olarak güneş ışınlarından korunmak faydalı olacaktır. Şapka veya güneş gözlüğü kullanmak önerilir.