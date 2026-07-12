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Manisa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu 12 Temmuz 2026 Pazar günü sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece, gece sıcaklığı 18-20 derece arasında olacak. Nem oranı %15-20 seviyelerine düşecek. Yağış beklenmiyor. Hafif rüzgar kuzeydoğudan esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar ve hafif rüzgarlı hava koşulları sürecek. Dışarıda geçen zamanlarda dikkatli olunması, bol su tüketimi ve güneş koruyucu kullanılması öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 12 Temmuz Pazar Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 12 Temmuz 2026 Pazar günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36-37 derece civarında. Gece sıcaklığı ise 18-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı düşecek. Yaklaşık %15-20 seviyelerinde olması bekleniyor. Yağış olmayacak. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden saatte 4-6 kilometre hızla esmesi tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 13 Temmuz Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı 36-37 derece olarak bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 19-21 derece arasında olacak. 14 Temmuz Salı günü, gündüz sıcaklığı 34-35 dereceye düşecek. Gece sıcaklığı ise 20-21 derece civarında seyredecek. 15 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklığı 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı 21-22 derece arasında olacak. Bu günlerde nem oranı düşük kalacak. Yağışsız ve hafif rüzgarlı hava koşulları sürecek.

Bu sıcak hava koşullarında, öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Bol su tüketmelidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmalısınız. Güneş koruyucu ürünler kullanarak cildinizi korumalısınız. Güneşin zararlı etkilerinden bu şekilde korunabilirsiniz. Sıcak havalarda, hassas grupların daha dikkatli olması gerektiğini unutmamanız önemlidir.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız fayda sağlayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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