HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü genellikle açık ve güneşli bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları 13 - 14 derece civarında, akşam ise 10 - 11 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli ve bulutlu geçişlerle devam edecek. Nem oranının %65 - %90 arasında değişmesi nedeniyle hafif giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Rüzgar hızı ise 11 - 15 km/saat civarında seyredecek.

Manisa Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Taner Şahin

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Manisa'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Nem oranı %65 - %90 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak. Manisa'da hava durumu bugün, açık ve güneşli bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ise farklılık gösterecek. 14 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Sonrasında güneşin geri dönmesi bekleniyor. 16 Aralık Salı günü ise parlak güneş ışığı görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 3 - 4 derece civarına düşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 3 - 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir.

Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak. Bu durum hafif bir esinti yaratır. Açık hava etkinlikleri için rahatsız edici bir durum olmayacaktır. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın yönü ve hızını göz önünde bulundurarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!Masaj salonlarında kurulan sistem şaşkına çevirdi!
Çocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeliÇocuklar için harekete geçildi! Kumara sürükleyen oyunlara erişim engeli

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Yer: Burdur! Gökyüzünde görünce panik oldular

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Gecenin bir yarısında yayındaki spikere 'Ateş ediyorsun' mesajı atamaz

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Premier Lig'de yüzyılın çöküşü! İngiliz devi iflas bayrağını çekti: Tüm takım "kelepir" fiyata satılık

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Cinayet düğümünü çözecek itiraf geldi

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

Akaryakıtta yeniden tabela değişiyor! Motorine dev indirim

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

HAK-İŞ'ten asgari ücret için açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.