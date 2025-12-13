Manisa Hava Durumu! 13 Aralık Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Aralık 2025 Cumartesi, Manisa'da hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13 - 14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 - 11 dereceye düşecek. Nem oranı %65 - %90 arasında değişiklik gösterecek. Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak. Manisa'da hava durumu bugün, açık ve güneşli bir gün olarak planlanabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu ise farklılık gösterecek. 14 Aralık Pazar günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 15 Aralık Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Sonrasında güneşin geri dönmesi bekleniyor. 16 Aralık Salı günü ise parlak güneş ışığı görülecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13 - 14 derece olacak. Akşam saatlerinde ise 3 - 4 derece civarına düşmesi öngörülüyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 3 - 14 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Nem oranının yüksek olması nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir.

Rüzgar hızı 11 - 15 km/saat civarında olacak. Bu durum hafif bir esinti yaratır. Açık hava etkinlikleri için rahatsız edici bir durum olmayacaktır. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken hava durumunu güncel olarak kontrol etmeniz faydalı olacaktır.

Manisa'da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde hafif ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın yönü ve hızını göz önünde bulundurarak açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz.