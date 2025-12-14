HABER

Manisa Hava Durumu! 14 Aralık Pazar Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 14 Aralık 2025 Pazar günü hava sıcaklıkları 3 ile 11 derece arasında değişirken, nem oranı %90 seviyelerinde kalacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde serin hava hissedilecek. Vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek ve uygun önlemler almak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu dikkate alarak kıyafetlerini seçmeli. Sıcak içecekler tüketilmesi de öneriliyor.

Ufuk Dağ

Bugün, 14 Aralık 2025 Pazar günü, Manisa'da hava koşulları 13 derece civarında olacak. Az bulutlu bir gün bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %90 seviyelerinde kalacak. Rüzgar hızı saatte 3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:18, gün batımı ise 17:48.

Manisa'da sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Bu saatlerde dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısısını korumak için bu önemlidir. Nem oranının yüksek olması hava sıcaklığını soğuk hissettirebilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerde Manisa’da benzer serin koşullar devam edecek. 15 Aralık Pazartesi’de kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 1 ile 11 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor. 16 Aralık Salı günü puslu güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların 0 ile 12 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. 17 Aralık Çarşamba günü puslu güneşli hava bekleniyor ve sıcaklıkların 1 ile 13 derece arasında olacağı düşünülüyor.

Bu serin hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemli. Vücut ısısını korumak için bu gereklidir. Nem oranının yüksek olması, hava sıcaklığını soğuk hissettirebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanlar uygun kıyafetler seçmeli. Gerekirse sıcak içecekler tüketmeleri önerilir.

Manisa’da önümüzdeki günlerde hava koşulları serin ve nemli olacak. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun önlemler almak sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.

