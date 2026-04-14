Manisa Hava Durumu! 14 Nisan Salı Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Nisan 2026 Salı günü, Manisa'da hava durumu bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 22 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 11 ile 12 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 7 km/s olacak. Nem oranı ise %51 civarında bekleniyor. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 15 Nisan Çarşamba günü hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 23 ile 24 derece arasında değişecek. 16 Nisan Perşembe günü ise yüksek bulutlar arasında güneş görülecek. Sıcaklık yine 23 ile 24 derece civarında olacak. 17 Nisan Cuma günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 20 ile 21 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Özellikle 17 Nisan Cuma günü beklenen sağanaklar açık hava etkinliklerinizi planlarken dikkate alınmalı. Rüzgar hızı 7 km/s olarak düşünüldüğünde, hafif rüzgarlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Genel olarak Manisa'da önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun olduğu söylenebilir.