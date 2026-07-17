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Manisa Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 17 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 36 dereceyi bulacak, geceleri ise 21 derece civarında seyredecek. Nem oranı %18 olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmesi ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek, bu nedenle gerekli önlemleri almak sağlık açısından kritik öneme sahip.

Manisa Hava Durumu! 17 Temmuz Cuma Manisa hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 17 Temmuz 2026 Cuma günü, Manisa'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 36 derece civarına ulaşacak. Geceleri sıcaklık ise 21 derece civarında seyredecek. Nem oranı %18 olacak. Rüzgar saatte 4,49 km hızla esecek.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önem taşıyor. Gün boyunca bol su içmek gerekli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler giymek de önemlidir. Güneş koruyucu ürün kullanarak cildinizi korumayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. Cumartesi günü sıcaklık 37 dereceye yükselecek. Pazar günü ise 39 derece civarına ulaşacak. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde de aynı önlemleri almanız sağlığınız açısından kritik.

Manisa'da genelde hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinliklerinizi sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde planlamak iyi bir fikir. Hava sıcaklıklarının yüksek olduğu saatlerde kapalı mekanlarda kalmak, serin kalmanızı sağlayacak.

Manisa'da bugünkü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde durum benzer şekilde devam edecek. Bu nedenle, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak sağlığınızı korumanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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