Manisa Hava Durumu! 19 Aralık Cuma Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da hava durumu, 19 Aralık 2025 Cuma günü genellikle bulutlu ve serin olacak. Sıcaklık sabah 2 derecede başlayacak ve gündüz 9 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Gece saatlerinde ise 3 derecelerde fonksiyon gösterecek. Rüzgar sabah güneyden esecek ve gün içerisinde yön değiştirerek nihayetinde kuzeydoğudan esecek. Özellikle yağışlı günlerde uygun giysilerle hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Doğukan Akbayır

Manisa'da 19 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu genellikle bulutlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 2 ile 14 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık 0 dereceye düşecek. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 9 dereceye yükselebilecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 6 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık 3 dereceye kadar inebilecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 3 derece civarında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 0 dereceye kadar düşebilir. Rüzgar sabah saatlerinde 5 km/saat hızında esecek. Gündüzleri rüzgarın hızı 6 km/saat olacak. Akşam saatlerinde rüzgar 7 km/saat hızına ulaşacak. Gece saatlerinde rüzgar hızı 7 km/saat olarak kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde güney yönünden esecek. Gündüz saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan gelecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzey yönünde esecek. Gece saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan esmeye devam edecek. Nem oranı sabah saatlerinde %76, gündüz saatlerinde %56 seviyesinde olacak. Akşam saatlerinde nem oranı %69'a yükselecek. Gece saatlerinde ise nem oranı %79 olarak ölçülecek. Basınç sabah saatlerinde 1006 hPa olacak. Gündüz saatlerinde basınç 1004 hPa olacak. Akşam saatlerinde basınç 1002 hPa seviyesine inecek. Gece saatlerindeyse basınç 1000 hPa olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu Manisa'da değişkenlik gösterecek. 20 Aralık Cumartesi günü hava genel olarak bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 9 derece civarında kalacak. 21 Aralık Pazar günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 14 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü hafif yağmurlar görülecek. Gündüz sıcaklıkları 12 derece civarında seyredecek.

Bu serin ve bulutlu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamalıyız. Uygun giyinmek ve kat kat kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak gerekir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde rüzgarın yönüne göre hareket etmek önemlidir. Rüzgarın etkisini azaltacak giysiler seçmek konforu artıracaktır. Bu önlemler, Manisa'da hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

