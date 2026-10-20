HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Manisa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 20 Ekim 2026 tarihinde serin ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 19-22 derece arasında değişecek. Hava öğle saatlerinde hafif bir ısınma ile devam ederken, akşam saatlerinde rüzgar hissedilecektir. Ani yağışlar yaşanabileceği için yanınıza şemsiye almanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği unutulmamalıdır. Dışarıda vakit geçireceklerin hava tahminlerini takip etmesi önemlidir.

Manisa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Manisa’da 20 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, serin ve rahat bir atmosfer sunuyor. Ekim ayına özgü bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğle saatlerinde ise hafif bir ısınma hissedilecek. Güneş, zaman zaman bulutların arkasına saklanacak. Yine de genel olarak güneşli bir gün geçireceğimiz anlaşılıyor.

Ekim ayında Manisa’da hava koşulları davetkar. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin keyfini artırıyor. Akşam saatleri gelmeden hafif bir rüzgar hissedilmeye başlayacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir hırka almanızda fayda var. Manisa’nın hava durumu sakin bir seyir içerisinde. Ancak, ani ve kısa süreli yağışlar olabilir. Yağışların aniden ortaya çıkabileceğini unutmamak gerek. Şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 18-21 derece aralığına düşecek. Ayrıca, hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı hava yerini güneşli bir havaya bırakacak. Hava değişimlerinden Manisa da etkilenecektir. Hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için en iyi zaman öğle saatleridir. Bu saatlerde güneş en sıcak dönemindedir. Akşam saatlerine yaklaşırken hava serinleyecek. Kalın giysilere geçiş yapmak önemli. Ayrıca, ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da gerekebilir. Ekim ayı, doğanın sonbahar renkleriyle dolup taştığı bir dönemdir. Hafif yağışlarla doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Manisa’da 20 Ekim'de hafif rüzgarla makul bir sıcaklık bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alması önerilir. Hava durumunu takip ederek sağlık korunabilir. Güzel bir gün geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladıTrump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı
TCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldıTCG Anadolu, Arnavutluk'ta Neptune Strike 2026 tatbikatına katıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Çukurova Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Dünya Arda'yı konuşuyor! Barça taraftarları çıldırmış durumda: Sahada bile olmamalıydı ama gol attı

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Paris'te nikah İstanbul'da düğün! Ünlü isimler akın etti

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Dünya bir bir adım attı: Türkiye'de mesai süresi değişecek mi?

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

Benzine dev indirim geliyor! Rakam ve gün belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.