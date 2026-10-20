Manisa Hava Durumu! 20 Ekim Salı Manisa hava durumu nasıl?

Manisa’da 20 Ekim 2026 tarihinde hava durumu, serin ve rahat bir atmosfer sunuyor. Ekim ayına özgü bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 19-22 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde hava serin olacak. Öğle saatlerinde ise hafif bir ısınma hissedilecek. Güneş, zaman zaman bulutların arkasına saklanacak. Yine de genel olarak güneşli bir gün geçireceğimiz anlaşılıyor.

Ekim ayında Manisa’da hava koşulları davetkar. Dışarıda vakit geçirmek isteyenlerin keyfini artırıyor. Akşam saatleri gelmeden hafif bir rüzgar hissedilmeye başlayacak. Dışarı çıkarken yanınıza bir hırka almanızda fayda var. Manisa’nın hava durumu sakin bir seyir içerisinde. Ancak, ani ve kısa süreli yağışlar olabilir. Yağışların aniden ortaya çıkabileceğini unutmamak gerek. Şemsiye bulundurmak akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar 18-21 derece aralığına düşecek. Ayrıca, hafif yağışların görülmesi bekleniyor. Cuma günü ise yağışlı hava yerini güneşli bir havaya bırakacak. Hava değişimlerinden Manisa da etkilenecektir. Hava tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için en iyi zaman öğle saatleridir. Bu saatlerde güneş en sıcak dönemindedir. Akşam saatlerine yaklaşırken hava serinleyecek. Kalın giysilere geçiş yapmak önemli. Ayrıca, ıslanmamak için şemsiye veya yağmurluk bulundurmak da gerekebilir. Ekim ayı, doğanın sonbahar renkleriyle dolup taştığı bir dönemdir. Hafif yağışlarla doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Manisa’da 20 Ekim'de hafif rüzgarla makul bir sıcaklık bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin hava koşullarını dikkate alması önerilir. Hava durumunu takip ederek sağlık korunabilir. Güzel bir gün geçirmenin tadını çıkarabilirsiniz.