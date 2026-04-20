Manisa Hava Durumu! 20 Nisan Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Nisan 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 21 - 22 derece arasında olacak. Hava genellikle güneşli. Gece sıcaklıklar 8 - 9 derece civarında seyredecek. Manisa'da bugün hava ılıman ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde hava durumunun benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Nisan Salı günü sıcaklıklar 24 - 25 derece olacak. Hava koşulları çoğunlukla güneşli olacak. 22 Nisan Çarşamba günü sıcaklıklar 23 - 24 derece arasında gerçekleşecek. Hava kısmen güneşli olacak. Yani, Manisa'da hava durumu ılıman ve güneşli günlerle devam edecek.

Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Doğa yürüyüşleri yapmayı veya sevdiklerinizle piknik yapmayı düşünebilirsiniz. Hava sıcaklıkları arttıkça güneş ışınları daha güçlü hale gelebilir. Güneşe çıkarken koruyucu krem kullanmayı unutmamalısınız. Şapka takmak ve bol su içmek de faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Yanınıza bir ceket almanızda yarar var.

