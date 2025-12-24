HABER

Manisa Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 24-27 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu genellikle sıcaklık dalgalanmaları ve yağışlarla dikkat çekiyor. 24 Aralık'ta bulutlu ve hafif yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklık gündüz 12 derece, gece 9 derece civarında olacak. Ardından 25 Aralık'ta kısa süreli sağanaklar yaşanacak. Ayrıca 26 Aralık'ta alçak bulutlar etkisini sürdürecek. 27 Aralık'ta ise sıcaklık 6 dereceye düşerek daha soğuk bir hava yaşanacak. Hazırlıklı olunmalı.

Ufuk Dağ

Manisa'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle sıcak ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10 dereceye düşecek. Gece saatlerinde sıcaklık 9 derece civarına inecek. Hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Rüzgar güneyden saatte 5 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Nem oranı sabah saatlerinde %94 seviyesinde. Gündüz %75, akşam %81 ve gece %89 civarında olacak. Basınç değerleri sabah 1006 hPa olacak. Gündüz 1006 hPa olarak kalacak. Akşam ise basınç 1005 hPa'ya düşecek. Gece yeniden 1006 hPa'ya çıkacak.

25 Aralık 2025 Perşembe günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık 6 dereceye düşecek. Rüzgar doğudan kuzeydoğuya doğru saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %93, gündüz %74, akşam %85 ve gece %94 civarında olacak.

26 Aralık 2025 Cuma günü alçak bulutlar etkili olacak. Gündüz sıcaklık 12 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık 3 dereceye inecek. Rüzgar kuzeydoğudan kuzeye doğru saatte 6-7 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %93, gündüz %74, akşam %85 ve gece %94 seviyelerinde kalacak.

27 Aralık 2025 Cumartesi günü daha soğuk bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 6 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -2 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden saatte 6-7 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %93, gündüz %74, akşam %85 ve gece %94 civarında olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olunmalı. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabı ve şemsiye kullanmak önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler seçilmelidir. Bu önlemler sağlığınızı korumaya ve günlük aktivitelerinizi daha rahat yapmanıza yardımcı olacaktır.

