Manisa Hava Durumu! 25 Mart Çarşamba Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da, 25 Mart 2026 Çarşamba günü hava durumu zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 16 derece civarında. Gece ise sıcaklık 5 derece civarında olması bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte yaklaşık 4 kilometre hızla esecek.

26 Mart Perşembe günü hava biraz puslu ve güneşli olacak. 27 Mart Cuma günü yer yer sağanak yaşanacak. 28 Mart Cumartesi günü geç saatlerde sağanaklar görülebilir. Sıcaklık gündüz saatlerinde 15-19 derece arasında. Gece saatlerinde ise 7-10 derece arasında değişiklik gösterecek.

Bu dönemde yağışlı günlerde şemsiye ve su geçirmez giysiler kullanmak faydalı olacaktır. Soğuk havalarda kalın giysiler giyilmesi önerilir. Kat kat giyinmek de önem taşır. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalıdır. Seyahate çıkmadan önce hava durumunun kontrol edilmesi önemlidir.