Manisa Hava Durumu! 26 Şubat Perşembe Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Şubat 2026 Perşembe günü, Manisa'da hava durumu genellikle parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 10 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık gündüz 12 derece. Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık ise 8 derece olacak. Rüzgar batı yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %88, gündüz %56. Akşam nem oranı %85 ve gece %89 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 27 Şubat Cuma günü, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 9 derece civarında seyredecek. 28 Şubat Cumartesi günü, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 11 dereceye yükselecek. 1 Mart Pazar günü hava yine çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 12 derece civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun hazırlık yapmak önemlidir. Sabaha ve akşama kalın giysiler tercih edilmelidir. Gündüz saatlerinde güneşli havadan faydalanmak iyi bir fikir. Açık hava etkinlikleri yapılabilir. Rüzgarlı günlerde ise rüzgar geçirmeyen giysiler kullanmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek gününüzü konforlu hale getirir. Sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olur.