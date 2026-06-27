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Manisa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?

Manisa'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü sıcak hava dalgası etkili olacak. Sıcaklık 36-37 derece seviyelerinde seyredecek. Bol güneş ışığı ve düşük nem, dışarıda vakit geçirenler için bunaltıcı bir atmosfer yaratabilir. Önümüzdeki günlerde de sıcaklıklar devam edecek. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak ve bol su tüketimi sağlıklı kalmak adına önem taşıyor. Açık renkli giysiler ve güneş koruyucular kullanmak öneriliyor.

Manisa Hava Durumu! 27 Haziran Cumartesi Manisa hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Manisa'da 27 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak olacak. Sıcaklıklar 36-37 derece civarında seyredecek. Bol güneş ışığı ve düşük nem oranı mevcut. Bu durum oldukça sıcak bir hava yaratacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için sıcaklıklar bunaltıcı olabilir.

Hava durumu önümüzdeki günlerde benzer şekilde devam edecek. 28 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 36 derece civarında olacak. Yine bol güneş ışığı bekleniyor. 29 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşacak. Belirgin güneş ışığı olacak. 30 Haziran Salı günü ise sıcaklıklar 38 dereceye kadar çıkacak. Bol güneş ışığı hakim olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin önlemler alması gerekiyor. Gün boyunca bol su tüketmek faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmamak önerilir. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmek de iyi bir seçenek. Ayrıca, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemli. Şapka takmak da cilt koruması açısından yararlı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının süreceği önümüzdeki günlerde bu önlemleri almak rahat bir yaşam sağlar. Sağlıklı bir şekilde vakit geçirmek için bu önerilere dikkat edilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa
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