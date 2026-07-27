Manisa Hava Durumu! 27 Temmuz Pazartesi Manisa hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Temmuz 2026 Pazartesi, Manisa'da hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37 derece civarına ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 ile 20 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 16 km/s civarında olacak. Nem oranı ise %28 civarında. Bu sıcaklıklar, Manisa'nın yaz koşullarına uygun. Yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları hakim.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 28 Temmuz Salı günü, hava sıcaklığının 37 derece civarında olması bekleniyor. 29 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 34 derece civarına düşecek. Yine de bu gün sıcak geçecek. 30 Temmuz Perşembe günü, hava sıcaklığının 36 derece civarında olması tahmin edilmekte. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde dışarıda vakit geçirilmemeli. Sıcak çarpması riskini azaltmak için bol su içmek gerekiyor. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Bu saatler 10:00 ile 16:00 arasındadır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde, güneş koruyucu ürünler kullanılmalıdır. Cildinizi korumak önemlidir. Bu önlemler, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.