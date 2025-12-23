HABER

Manisa’da servis otobüsü alev alev yandı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde işçi servisi olarak kullanılan bir otobüs, işçileri almaya gitmek üzereyken alev aldı. Otobüsün boş olması facianın önüne geçerken, yangında çevrede bulunan 4 motosiklet de hasar gördü.

Olay, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi Kervan Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet D. idaresindeki 45 AUG 068 plakalı servis otobüsü işçileri almak üzereyken henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

Manisa’da servis otobüsü alev alev yandı 1

Haber verilmesi üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Manisa’da servis otobüsü alev alev yandı 2

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken yangın sırasında servis aracının boş olduğu öğrenildi. Otobüsün yanında bulunan 4 motosikletin de yandığı yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa'da servis otobüsü alev alev yandı 3

Manisa
