Manisa’da yaya yollarında motosiklet denetimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı trafik zabıtası ekipleri, sevgi yolları ve parklarda motosiklet ve elektrikli bisiklet geçişlerine yönelik denetim yaptı. Yaya yollarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Manisa’da yayalara ayrılan alanları geçiş güzergahı olarak kullanan sürücülere uyarılar yapıldı. Trafik zabıtası ekipleri, bu alanların yalnızca yayalara tahsis edildiğini, motorlu araç kullanımının hem can güvenliğini tehlikeye attığını hem de kamusal alanların amacının dışında kullanılmasına yol açtığını belirtti.
Denetimlerle ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta Personeli Fevzi Dükar, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun talimatları ile halkımızın daha huzurlu yürüyebilmesi için denetimlerimizi sürdürüyoruz. Yayalarımızın haklarını ihlal eden ve güvenliğini riske atan motosiklet sürücülerine cezai işlem uygulanmaktadır. Emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipleriyle birlikte ortak çalışıyoruz" dedi.

Manisa
