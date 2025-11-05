HABER

Manisa’nın 2 mahallesi için kentsel dönüşüm projeleri geliyor

AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Manisa’nın ihtiyaç duyduğu toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerini görüştü.

Baybatur, Yunusemre ilçesine bağlı Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili kısa süre içerisinde sevindirici gelişmeleri vatandaşlarla paylaşacaklarını ifade etti.

Baybatur, Manisa’nın her geçen gün daha modern, güvenli ve yaşanabilir bir kent haline gelmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "AK Parti olarak her zaman vatandaşımızın can güvenliğini, yaşam kalitesini ve şehirlerimizin geleceğini önceleyen bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün sadece eski yapıları yenilemekten ibaret olmadığını, şehirlerin daha dirençli, çevreyle uyumlu ve modern yaşam alanlarına dönüştürülmesi anlamı taşıdığını söyleyen Baybatur, "Bu vizyon doğrultusunda Manisa’mızda da önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Mutlu ve Lalapaşa mahallelerinde yaşayan hemşehrilerimiz daha güvenli ve modern konutlara kavuşacak" diye konuştu.

Baybatur, yapılan görüşmelerin Manisa genelinde TOKİ aracılığıyla planlanan yeni projelerin hız kazanmasına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

