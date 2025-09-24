HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Mansur Yavaş açıklamıştı: Gong çaldı, 41 milyon TL aldı, gitti... O mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ifa ettiği, önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek'in bir festivalde gong çalan mankene 41 milyon TL ödendiği olayın ayrıntıları gelmeye devam ediyor. Festivale gelip gong çalıp 41 milyon TL alan ve giden mankenin kim olduğu ortaya çıktı.

Mansur Yavaş açıklamıştı: Gong çaldı, 41 milyon TL aldı, gitti... O mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Mustafa Fidan

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyeye yönelik yürütülen bir operasyonun ardından kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Melih Gökçek'in döneminde Ankara'da düzenlenen bir festivalde açılış gongunu çalmak için getirtilen mankene 41 milyon TL verildiği iddiası gündem oldu.

Mansur Yavaş açıklamıştı: Gong çaldı, 41 milyon TL aldı, gitti... O mankenin kim olduğu ortaya çıktı 1

YABANCI BİR MANKENE YALNIZCA GONG ÇALMASI İÇİN 41 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Yavaş, soruşturmanın gerekçelerini detaylandırırken, önceki dönem belediye başkanı Melih Gökçek hakkında da dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Yavaş’ın açıklamasında en çok ses getiren iddialardan biri ise, Gökçek döneminde bir festivale davet edilen yabancı bir mankene yalnızca gong çalması için 41 milyon lira ödendiği yönündeydi.

Mansur Yavaş açıklamıştı: Gong çaldı, 41 milyon TL aldı, gitti... O mankenin kim olduğu ortaya çıktı 2

Yavaş, “Bir konsere 40 milyon lira verilir mi deniliyor. Bir festival için gong çaldı diye Avrupa’dan getirdikleri mankene 41 milyon verdiler. Gong çaldı ve gitti, düşünün” diye konuştu.

BELEDİYE ETKİNLİĞİNDE 41 MİLYON TL ÖDENEN MANKEN: DOUTZEN KROES

Söz konusu mankenin, Hollandalı top model Doutzen Kroes olduğu ortaya çıktı. Kroes, 2012 yılında Ankara Alışveriş Festivali kapsamında Türkiye’ye gelerek etkinliğin açılışını gong vuruşuyla gerçekleştirmişti.

Mansur Yavaş açıklamıştı: Gong çaldı, 41 milyon TL aldı, gitti... O mankenin kim olduğu ortaya çıktı 3

Modellik kariyerine lise sonrası Amsterdam’daki bir ajansa gönderdiği fotoğraflarla adım atan Kroes, kısa sürede uluslararası başarıya ulaştı. Time, Vogue ve Harper’s Bazaar gibi prestijli dergilerde yer alan çalışmalarıyla tanınan Kroes, moda dünyasında önemli bir isim haline geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandıDüğünde havaya ateş açan 6 kişi yakalandı
Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılarına baskın: 2 tutuklamaKahramanmaraş’ta silah kaçakçılarına baskın: 2 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.