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  4. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Gazeteci Nuray Başaran'dan canlı yayında çarpıcı iddia: "Hem İmamoğlu’na hem de Özel’e söylemiş"

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Gazeteci Nuray Başaran'dan canlı yayında çarpıcı iddia: "Hem İmamoğlu’na hem de Özel’e söylemiş"

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
10.03.2025 21:53
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CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının belirlendiği Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra kulislerde Mansur Yavaş'ın da aday olacağına dair iddialar dolaşıyordu. Gazeteci Nuray Başaran, Yavaş'ın adaylıktan vazgeçmediğini söyledi. "Anketler yapılıyor ve anketlerde Mansur Bey önde çıkıyor." dedi.

Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olacak mı? Gazeteci Nuray Başaran'dan canlı yayında çarpıcı iddia: "Hem İmamoğlu’na hem de Özel’e söylemiş"

Ekol TV'de Pınar Işık Ardor’un sunduğu Geniş Açı’nın konukları gazeteci Nuray Başaran ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Baki Aydöner oldu. Programda Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında Mansur Yavaş'la ilgili adaylık iddiaları ortaya atıldı.

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"MANSUR BEY VAZGEÇMİŞ DEĞİL"

Gazeteci Nuray Başaran "Birini seçmeniz için birden fazla seçenek olması lazım. Burada seçebileceğiniz başka bir kimse yok. Fakat bilinmeyen hiç de vazgeçmeyen Mansur Yavaş gerçeği var Ankara’da. Ben de kendisi ile görüştüm. Hala Mansur Bey de vazgeçmiş değil." dedi.

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"Her ne kadar Özgür Özel, ‘Adayımız Ekrem İmamoğlu’ dese de Mansur Bey ile görüşmemde ve çevresinden edindiğim bilgiye göre bu konuda çalışma yürüten bir ekip var. Mansur Beyin bizzat hem Ekrem İmamoğlu’na hem de Özgür Özel’e bizzat adaylıktan vazgeçmediğini söylediğini söylüyorlar." ifadelerini kullandı.

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Başaran açıklamasına şu sözlerle devam etti:

Ben görüştüm, Mansur Yavaş dışlanmış hissetmiyor. Yeni görüştüm. Diyorlar ki: ‘Biz de adayız ama daha ufukta seçim ilanı yok.’ Anketler yapılıyor ve anketlerde Mansur Bey önde çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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