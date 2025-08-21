Mansur Yavaş'ı işaret edip "Hiç kuşkum yok" dedi! İmamoğlu'yla görüşen Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak iddia

Son günlerde CHP'nin gündemindeki cumhurbaşkanı adayı meselesi Ankara kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimine katılamadığı senaryoyu değerlendiren CHP'de gözler ABB Başkanı Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumda.

ÖZEL İKİSİNE DE "FORVET" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl 8 Nisan'da yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yavaş ve İmamoğlu'nu "takımdaki iki forvet" olarak nitelendirip "Belediye başkanlarımız kendi aralarında çok iyi işler yapacaklar. Günü geldiğinde de arkadaşlarımızdan biri cumhurbaşkanı adayı olacak" sözleriyle çok konuşulmuştu.

"GEREKİRSE BİR BAŞKA İSİM ÖNE ÇIKAR"

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu'nun adaylık konusundaki “Resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür.” sözleri ses getirmişti.

İMAMOĞLU'NDAN YAVAŞ HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

İmamoğlu gibi kendi de Marmara (Silivri) Cezaevi'nde tutuklu bulanan gazeteci Fatih Altaylı'nın röportajı da geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu röportajda Yavaş'tan övgüyle söz ederek “Mansur Başkan kumpaslara karşı dik durmuştur. İkimiz de millete karşı sorumluyuz, millet ne görev verirse yapacak irade ikimizde de mevcuttur. Mansur Başkanım Türkiye'nin bir değeridir.” ifadelerini kullanmıştı.

FATİH ALTAYLI'DAN 'MANSUR YAVAŞ' İDDİASI: "HİÇ KUŞKUM YOK"

İmamoğlu röportajının ardından "Ekrem İmamoğlu ile yaptığım röportajda cezaevindeki İBB Başkanının Mansur Yavaş'a yönelik söz ve övgüleri, CHP'nin adayı olarak Yavaş'ı desteklediği şeklinde algılandı" diyen Fatih Altaylı, Mansur Yavaş'ın istemesi halinde CHP'nin adayı olacağına kuşkusu olmadığını söyledi.

Altaylı'nın konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Oysa burada yeni bir şey yok. İmamoğlu ile Yavaş zaten CHP'nin iki cumhurbaşkanı aday adayıydı. İmamoğlu olmaz ise CHP'nin adayı yavaştır. Mansur beyin adaylığı sadece Mansur başkanın isteyip istememesine bağlıdır. Yavaş “Evet, adayım” derse CHP'nin adayı olur. Buna hiç kuşkum yok."

KADIN ADAY DA GÜNDEMDE

Öte yandan CHP kulislerinde bir kadın adayın da gündemde olduğu konuşuluyor. İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kadın bir adayı gündemine aldığı iddia edilirken gözler Genel Sekreter Selin Sayek Böke'ye çevrilmişti.