Forvetlerden biri değil! İmamoğlu "Başka bir isim öne çıkabilir" demişti; CHP kulislerinde 'kadın aday' sürprizi: Gözler Selin Sayek Böke'ye çevrildi

Ankara kulislerini hareketlendiren bomba bir kulis bilgisi gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu'nun sıradaki cumhurbaşkanlığı seçimine katılamadığı senaryoyu gündemine alan CHP'de bir kadın aday değerlendirilmeye başladı. Gözler gündeme damga vuracak o isme çevrilirken iddiaya göre öneri bizzat İmamoğlu'ndan geldi!

CHP’de bir yandan İstanbul İl Kongresi ile 38’inci Olağan Kurultayın iptaline yönelik dava süreci devam ederken diğer yandan da cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik tartışmalar devam ediyor.

İMAMOĞLU: "BAŞKA BİR İSİM ÖNE ÇIKABİLİR"

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz hafta yaptığı, “Resmen adaylığım engellenirse, demokratik muhalefet yine birleşmelidir. Gerekirse başka bir isim öne çıkar ama o kişi adalet, refah ve barış vizyonumuzu aynı kararlılıkla sürdürür” açıklaması CHP kulislerini hareketlendirmişti.

ÖZGÜR ÖZEL "ÇİFT FORVETİMİZ VAR" DEMİŞTİ

Ekol TV'de yer alan habere göre; Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylıkları için “Çift forvetimiz var” ifadesini kullanan ancak son günlerde Mansur Yavaş’a karşı mesafeli olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi adaylığını istediği yorumları yapılıyordu.

CHP'NİN GÜNDEMİNDE 'KADIN ADAY' VAR

Buna karşın CHP kulislerinde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için kadın bir adayı gündemine aldığı öğrenildi.

O ADAY SELİN SAYEK BÖKE Mİ?

Bunun üzerine CHP kulislerinde “İmamoğlu’nun yeni adayı Genel Sekreter Selin Sayek Böke mi?” soruları gündeme geldi.

İMAMOĞLU, ÖZEL'E İLETMİŞ

Selin Sayek Böke, Ankara’da açılışı yapılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve İmamoğlu’nun danışmanı Serkan Özcan ile İcra Kurulu üyesi olarak görevlendirilmişti. İmamoğlu’nun, bu görevlendirmenin ardından Selin Sayek Böke’nin adaylığı konusundaki düşüncelerini Genel Başkan Özgür Özel’e aktardığı da öğrenildi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
