HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Üsteğmen Ali Kablan silah kazasında hayatını kaybetti

Muş'un Korkut ilçesinde Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan, makam odasında silah bakımını yaptığı sırada meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Üsteğmen Ali Kablan silah kazasında hayatını kaybetti

Korkut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Kablan'ın silahı saat 11.00 sıralarında makam odasında bakım yaptığı esnada ateş aldı. 1 çocuk babası olan Kablan, olay yerinde hayatını kaybetti. Kablan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

NAAŞI ÇORUM'A UĞURLANDI

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen uğurlama töreninde Kablan'ın özgeçmişi okunarak dualar edildi. Törende duygusal anlar yaşanırken, eşi Elif Kablan eşinin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Muş Valisi Avni Çakır, Elif Kablan'a başsağlığı diledi.

Üsteğmen Ali Kablan'ın naaşı, yapılan törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Çorum'a uğurlandı.

Törene, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, kurum amirleri, asker ve vatandaşlar katıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Mersin! Hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındıYer: Mersin! Hafif ticari araçla makas atan sürücü gözaltına alındı
Otomobilin çarptığı kedi için seferberlikOtomobilin çarptığı kedi için seferberlik

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

Gözaltındaki spikerlerle ilgili yeni gelişme!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

Günlerce yoğun bakımda kaldı! Murat Cemcir hastanedeyken gözler Ahmet Kural'ı aradı! Hamlesi şaşırttı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

MHP'den milyonları ilgilendiren teklif!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.