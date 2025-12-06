HABER

Avukatları duyurdu! Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Yolsuzluk soruşturması kapsamında bir süredir Muhittin Böcek cezaevinde tutuklu bulunuyor. Böcek'in bu akşam acilen hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Avukatlarının duyurduğu gelişmede Böcek için adli kontrol tedbirlerinin uygulanması istendi.

Recep Demircan

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında Döşemealtı L Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

AVUKATLARI DUYURDU

Haberi sosyal medya hesabından gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Saymaz paylaşımında avukatların açıklamasını paylaştı.

"Böcek’in avukatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır.

COVID-19 döneminde yoğun bakımda geçirdiği uzun süre sonrasında, vücudunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve şu an sağlık durumu yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir.

Geçtiğimiz hafta acilen hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, herhangi bir ihmalin geri dönülmesi güç sonuçlara yol açabileceği bir noktaya gelmiştir.

Bugün acil olarak hastaneye sevkinin nedeni halen bilinmemektedir. Antalya Şehir Hastanesi yetkililerinden açıklamayı endişe ile beklemekteyiz.

Buna rağmen, 5 Temmuz’dan bu yana tutukluluğu devam etmektedir. Oysa tutuklama, hukuken istisna olan bir tedbir olmalı, insan hayatı ve sağlığı ön planda tutulmalıdır. Ağır sağlık sorunları yaşayan bir kişinin cezaevinde tutulması, açıkça yaşam hakkını riske atmaktadır.

Bu noktada, başvurulan tedbirlerin insani açıdan gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Talebimiz, Muhittin Böcek’in sağlık durumu göz önünde bulundurularak, tutuklama tedbirinin kaldırılması, en azından adli kontrol tedbirleriyle yargılamanın devam etmesidir.

Bugün verilecek karar, adaletin temel ilkelerine dayalı bir karar olacaktır. Biz, yargı sistemine olan güvenimizi koruyarak, en doğru kararın alınacağına inanıyoruz. İnsan hayatı her şeyin önündedir ve adaletin gereği olarak bu konuda gerekli düzenleme yapılacaktır.”"

