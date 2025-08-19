Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde ilginç anlar: AK Partili Özlem Çerçioğlu konuşurken yükselen tezahüratlar dikkat çekti

Son günlerin en çok tartışılan isimlerinden biri kuşkusuz CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu. CHP'liler Çerçioğlu'nun bu hamlesine tepki göstermeye devam ederken gerilim de sürüyor.

ÇERÇİOĞLU'NA AK PARTİLİLERDEN TEZAHÜRAT

Çerçioğlu bugün Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde halka seslendi. Dinleyicilerin Çerçioğlu’na “Aydın’ın efesi, topuklu efe”, “Dik dur eğilme, Aydın halkı seninle” ve “AK gençlik seninle gurur duyuyor” şeklinde tezahüratlarla destek verdi.

ÇERÇİOĞLU: ALNIM AK, BAŞIM DİK

Çerçioğlu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu zamana kadar Aydın’a nasıl hizmet ettiysem bundan sonra daha fazla hizmet edeceğim. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Belediye başkanı olarak herhangi bir rozetim yoktu. Herkese adil ve eşit davrandım bundan sonra da adil ve eşit davranacağım. Aydın’ın karış karış dolaşmadığım yeri kalmadı. Yerin altında nerede hangi boru geçer nerede ne geçer en iyi ben bilirim. Bundan sonra yapacağımız hizmetleri de çok değerli milletvekillerimizin desteğiyle, sizlerin desteğiyle en iyi şekilde yapacağımız konusunda inancınız tam olsun.”

Çerçioğlu ayrıca “Ben bir yerel siyasetçiyim. Ankara’daki siyaseti sayın milletvekillerimiz yapar. Alnım ak, başım dik” diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine yönelik hakaret içerdiğini belirttiği sözleri nedeniyle avukatı aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.