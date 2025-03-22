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Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.03.2025 22:20
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ABB Başkanı n Mansur Yavaş'ın telefon görüşmesi gündem oldu. Yavaş, gençlerin ıslandığını belirterek gençler için harekete geçti. İşte detaylar...

Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye açılan soruşturmada yeni flaş gelimeler yaşanıyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş, Saraçhane'deki mitinge gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Yavaş'ın İBB binasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi yaptı.

Mansur Yavaş gençler için harekete geçti. Yavaş, "Vali yardımcısını arayın, çocuklar hep ıslanmış, sırılsıklam. Battaniye ve çorba göndereceğim." dedi. Mansur Yavaş'ın konuşmaları ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş gençler ibb
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