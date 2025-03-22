Mansur Yavaş'ın o videosu sosyal medyada gündem oldu! Gençler için harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye açılan soruşturmada yeni flaş gelimeler yaşanıyor. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Mansur Yavaş, Saraçhane'deki mitinge gelerek açıklamalarda bulunmuştu. Yavaş'ın İBB binasında dikkat çeken bir telefon görüşmesi yaptı.

Mansur Yavaş gençler için harekete geçti. Yavaş, "Vali yardımcısını arayın, çocuklar hep ıslanmış, sırılsıklam. Battaniye ve çorba göndereceğim." dedi. Mansur Yavaş'ın konuşmaları ise bir vatandaşın kamerasına yansıdı.